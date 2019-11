235 cadets font leur devoir de mémoire

À l'occasion du jour du Souvenir, 235 cadets de Beauce Dorchester ont fait leur devoir de mémoire hier, le dimanche 10 novembre à 11 h. Cette cérémonie a eu lieu au parc Mathieu, à Beauceville. Voici un extrait de l'hommage rendu, accompagné d'un poème, pour commémorer l'événement.

« Mon nom est le soldat inconnu. J’ai servi le Régiment de la Chaudière. Chaque année, au jour du Souvenir, je hante les esprits. Je souhaite qu’on ne m’oublie pas, sinon je mourrai une deuxième fois. Pour que cette salle guerre ne revienne pas, il faut se souvenir. Qui de mieux que la prochaine génération pour se souvenir et transmettre le devoir de mémoire à leurs enfants. Ça me redonne la vie, ça me rajeunit de 20 ans, l’âge que j’avais à mon décès à la guerre de 1939-45. Merveilleux, ils se souviennent de nous! »

« Le devoir de mémoire est une expression qui désigne l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas.

À ma mort, mon ami Gauvin, m’a composé un poème. Il ne me voyait pas, mais moi, oui, j’étais sorti de mon corps, et j’attendais qu’on s’occupe de moi, j’étais assis sur un toit maison. Je ne souffrais plus, je volais, libre comme l’oiseau.... »



Sur la tombe d'un camarade

Nous partons dans un instant

Je suis venu te dire adieu

Et dans le geste traditionnel

déposer cette humble fleur des champs

Je dois te faire des excuses

- pour ta croix et ta fosse

Oui! je sais, la croix n'est pas bien faite

Que veux-tu! on l'a faite d'une boîte de compo

On n'avait pas les véhicules pour transporter de belles croix

blanches

- tout juste la place pour les munitions et les vivres



Ton nom aussi est mal tracé

- le lettrage est inégal

Et l'endroit aussi est mal choisi

- à la fourche des chemins

à la poussière des routes

Ta mise en terre s'est faite sans éclat

Il n'y avait que l'aumônier

et les deux soldats qui ont creusé la fosse

Les autres se battaient

pour capturer l'objectif avant la nuit

J'étais sur la droite lorsque tu es tombé

L'on m'a raconté comment on t'a trouvé

les bras en croix

une grenade dans chaque main

la face dans la boue



Ton sacrifice a grandi le courage des camarades

Ton geste cependant restera ignoré

- comme tant d'autres -

puisque tu n'es pas là pour faire taire ceux qui forgent

une histoire à leur profit

Tu ne comptes plus

on t'a oublié

et sous peu, ton nom

ta mort n'a rien arrêté

et devant ton sacrifice qui coûtera tant de larmes à ta mère

on ne trouvera pas d'autres mots :

« C'est malheureux, c'était un bon diable! »

mais au fond

c'est bien la seule reconnaissance à laquelle tu pouvais t'attendre

tu n'as pas été déçu

tu avais toi-même prévu en disant :

« Il n'y a pas de plaisir à vivre dans un monde où l'on triche. »

l'injustice et la comédie humaine n'ont pas vaincu ton

enthousiasme

tu as vécu et tu es mort

- sans tromper le principe

en parfait accord avec l'héroïsme absolu

Avec quelle joie as-tu dû vaincre la dernière épreuve

complètement détaché de toute vanité

parfaitement conscient de l'ingratitude et de l'oubli certain

Tu t'es donné!

Je te salue

- dans l'oubli.

Michel Gauvin,

La Mare, Normandie,

juin 1944,

et

Soldat inconnu, novembre 2019

Faites votre devoir de mémoire pour qu’on n'oublie pas, pour que cesse toutes les guerres.