Les activités du Temps des Fêtes se mettent en branle

L'arrivée des premières neiges marque aussi la tenue de plusieurs activités reliées à la période des Fêtes qui approche à grands pas.

Ainsi, les 23 et 24 novembre aura lieu le 4e Marché de Noël de la Chambre de commerce de Beauceville. Cette année encore, l’événement se déroule à la salle du Curé-Denis-Morin, entre 9 h et 16 h, avec plus de 25 exposants sur place.

Par ailleurs, le Woodooliparc de Scott vient d'annoncer l'ouverture de la quatrième mouture de Frima, la magie de Noël, sa populaire thématique hivernale. En effet, du 23 novembre au 31 décembre prochain, les visiteurs pourront découvrir l’immense village de Noël habité par des lutins et le Père Noël, qui offre cette année encore plus de lumières et d’activités.

De mëme, le Centre d’art Rév. Louis-Napoléon Fiset organise son théâtre de Noël mettant en vedette plus de 20 personnages de La Pastorale des Santons de Provence. Les représentations auront lieu les 6 et 7 décembre en l’église de Sainte-Hénédine. Les places étant limitées, il faut réserver au 418 935-3543 ou par courriel à [email protected]

Aussi, la Chorale de Saint-Victor tiendra son grand concert de Noël le dimanche 8 décembre prochain à compter de 13 h 30 dans la magnifique église de l'endroit. Près de 50 choristes prendront part à ce spectacle dont les profits iront à la Communauté Chrétienne de Saint-Victor. Les billets sont en vente dans divers commerces de la municipalité ainsi qu'auprès des choristes. Pour plus d’informations, composez le 418.588-6816.