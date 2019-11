Tim Hortons verse plus de 21 000 $ à l'APH de la Chaudière

La campagne du Biscuit Sourire des restaurants Tim Hortons a permis d’amasser 21 539,25 $ pour l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) alors que sur la scène nationale, la récolte de fonds a établi un nouveau record.

Suzie Bernard, Marco Quirion et Vicky Poulin, propriétaires ainsi que Geneviève Baril, gérante de restaurant Tim Hortons, ont remis la somme amassée à Chantal Larivière, directrice générale de l’APH de la Chaudière.

« Nous souhaitons remercier Tim Hortons de leur soutien continu. Nous sommes très heureux que notre communauté ait décidé d’appuyer l’Association des personnes handicapées de la Chaudière si chaleureusement, et on a hâte de faire vraiment une différence grâce aux fonds recueillis » - Chantal Larivière

Au national, la campagne, qui a eu lieu du 16 au 22 septembre, a permis de verser la somme record de 9,8 millions $ à plus de 550 organismes caritatifs partout au pays.

Rappelons que l’Association des personnes handicapées de la Chaudière est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes handicapées de même qu’à leurs proches. Établi à Saint-Georges et à Saint-Joseph, l’organisme a développé au fil des ans une gamme diversifiée de services qui visent d’une part, à défendre et à promouvoir les droits des personnes en favorisant le développement et le maintien de leur autonomie et d’autre part, à optimiser leur intégration sociale dans la société.