Le «Coffre aux trésors» prêt à recevoir les jouets

Le conteneur « Coffre aux trésors » de l'entreprise Sanitaire Fortier Beauce est prêt à recevoir, pour la période des Fêtes, les jouets et les jeux usagés en bon état qui seront remis par la suite à des enfants en situation de pauvreté.

La collecte, la troisième du genre, se tient du 13 novembre au 17 décembre. Le dépôt des jouets usagés pourra se faire à tout moment de la journée dans le conteneur bien identifié aux couleurs de Noël et qui se trouve aux installations de Sanitaire Fortier Beauce à Saint-Georges (1825-95e rue). Ils seront ensuite remis à des organismes comme l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière et Le Berceau de Saint-Georges qui assureront les distribution aux familles dans le besoin.

« Notre distribution de jouets a un impact direct auprès des familles plus démunies et l'an dernier nous avons eu un excellent taux de participation de la part des citoyens. Nous invitons et encourageons la population à faire une énorme différence dans la vie de plusieurs enfants en donnant des jouets qu'ils n'utilisent plus, mais qui sont encore en bon état », a fait savoir la directrice générale de Sanitaire Fortier Beauce, Mélanie Brousseau.