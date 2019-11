Ordre du mérite georgien : l’appel de candidatures est lancé

Les citoyens de la Ville de Saint-Georges ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour soumettre leurs dossiers de candidature dans le cadre de l’édition 2020 de l’Ordre du mérite georgien.

L’Ordre du mérite georgien est la plus haute distinction décernée par la Ville de Saint-Georges, qui permet de rendre hommage à des personnes d’exception qui se démarquent dans un domaine particulier, qui sont des bâtisseurs et s'impliquent dans le développement de la communauté.

L’apport de la personne en termes de participation, d’engagement et de contribution à la communauté sera ainsi pris en compte. Les candidats doivent notamment répondre aux critères d’évaluation suivants :

Le degré d’implication, c’est-à-dire le niveau de responsabilité de la personne dans la ou les actions réalisées (membre, gestionnaire, leader);

Le degré d’engagement, soit le temps investi dans la cause, l’action, ou le secteur d’engagement (fréquence, durée, continuité);

L’impact de l’engagement au niveau local, régional, national ou international.

La personne doit également résider sur le territoire de Saint-Georges, mais un non-résident pourrait être admissible, si ses actions ont des retombées exceptionnelles sur la communauté.

Les récipiendaires de l’Ordre du mérite georgien sont des exemples de ténacité, de persévérance, d’implication. Ils sont une source d’inspiration réelle pour leurs concitoyens et concitoyennes, jeunes et moins jeunes.



Lors du gala annuel qui se tiendra en avril et est organisé par la Ville de Saint-Georges, les candidats retenus recevront le Georges de cristal et se verront également décorés de l’insigne de l’Ordre.



Pour déposer votre candidature ou celle d’une autre personne, le formulaire est disponible à l’hôtel de ville de Saint-Georges. Il est aussi possible de le compléter en ligne.