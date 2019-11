Louis Asselin remporte deux prix lors d'un concours international d'astronomie amateur

Un membre du Club d’astronomie de Saint-Georges, Louis Asselin, a reçu deux prix lors du 39e Concours annuel de fabricants de télescopes d’amateurs, qui a eu lieu le 2 novembre au Centre communautaire Sarto-Desnoyers de Dorval.

Louis Asselin a d’abord remporté les honneurs dans la catégorie Logiciel et technologie pour son projet Sweet LAPol Suite, LAPol tenant de l'acronyme Louis Asselin Polarisation.

Lorsqu’une étoile, de la masse comparable à la masse du Soleil, est en fin de vie, elle éjecte la matière produite par ses réactions nucléaires. La lumière émise par l’étoile agonisante peut se réfléchir sur cette matière et devient alors polarisée.

Ce projet consistait ainsi à observer la lumière polarisée émise par les nébuleuses planétaires, à l’aide de quatre filtres polariseurs et d’en faire un traitement spécialisé afin de déterminer le pourcentage de lumière qui est réfléchie par la matière environnante de l’étoile agonisante. La dimension des grains et l’intensité du champ magnétique environnant l’étoile peuvent donc être estimés.

M. Asselin a reçu cette distinction grâce à l’élaboration d’un programme informatique écrit en langage Python 3.7.0, spécialement conçu pour le traitement des images astronomiques polarisées.

L’image ci-dessous montre un exemple de résultats obtenus par M. Asselin.

Deuxième distinction

Louis Asselin a également reçu le prix Fred-Clarke. Cette distinction lui a été décernée pour son implication auprès de sa communauté et de ses étudiant(e)s depuis plus de 27 ans.

Ce concours international est ouvert à tous, ainsi qu’à tous les pays. Il n'est pas nécessaire d'être membre de la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ).

Pour s'inscrire, les concurrents n'avaient qu'à se présenter à la table d'inscription sur place. Ils devaient par la suite présenter leurs travaux devant le public qui défilait à leurs kiosques. Les membres du jury passaient ainsi incognito aux tables des concurrents.

Sept catégories étaient présentées lors de l’événement, soit Optique, Astrophotographie (Cette catégorie comporte deux prix, soit Astrophotographie et Astrophotographie imagerie avancée), Recherche, Débutant, Logiciel et technologie, Finesse du travail et le prix Fred-Clarke.

Rappelons que M. Asselin est le président fondateur du Club d'astronomie de Saint-Georges de Beauce et qu’à chaque année, il organise des soirées d’observation et des visites à l’Observatoire astronomique du mont Mégantic.