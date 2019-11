La MRC de la Nouvelle-Beauce obtient son attestation du programme GMR Pro

Un an jour pour jour après le lancement de la démarche Ensemble vers le zéro déchet, la MRC de La Nouvelle-Beauce est fière d’annoncer qu’elle a obtenu son attestation de niveau 1 du Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles (GMR Pro) de Réseau Environnement.

Le Programme GMR Pro, élaboré en partenariat avec RECYC-QUÉBEC, vise d’abord à outiller les organisations municipales dans la gestion responsable de leurs matières résiduelles. Depuis son adhésion l’été dernier, la MRC de La Nouvelle-Beauce a joint une communauté de pratique qui lui permet d’échanger avec d’autres MRC et municipalités et ainsi de continuer à améliorer sa performance.

Pour Christian DesAlliers, technicien en gestion de matières résiduelles à la MRC de La Nouvelle-Beauce, ce n’est que le début.

« C’est certain que le premier niveau, c’est bien, mais on ne veut pas arrêter ça là. Le Programme GMR Pro nous permet de cibler des actions à long terme pour que notre MRC devienne l’une des plus performantes dans la réduction des déchets enfouis. Nous y arriverons en accompagnant nos municipalités et nos citoyens avec les outils que nous avons commencé à développer et en collectant les matières organiques sur notre territoire. »