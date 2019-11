Bruny Surin : l’art de persévérer

L’athlète de haut niveau, entrepreneur et philanthrope Bruny Surin était de passage à la salle l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches, ce mercredi 27 novembre, pour y présenter une conférence intitulée Persévérance, performance et succès.

Cette visite était organisée par le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) dans le cadre d’une activité de financement. En plus d'aborder les thèmes de la persévérance, de la performance, du succès, le conférencier a aussi parlé de dépassement de soi et de la prise de risques, lors de sa présentation.

Un mantra respecté durant toute sa carrière

The me I see is the me I’ll be. Tel est le mantra de Bruny Surin, qu’il a non seulement respecté, mais qu’il l’a aussi guidé durant toute sa carrière.

Et Bruny Surin a cru en lui. C’est en regardant l’Américain Carl Lewis, qui a remporté quatre médailles d’or aux Jeux olympiques, qu’il a décidé qu’un jour, il irait, lui aussi, et qu’il serait plus rapide que lui. Il l’a d’ailleurs dit ouvertement. L’athlète et homme d’affaires croit d’ailleurs qu’il ne faut pas avoir de gêne à dire tout haut ses objectifs.



« Je voulais faire ça. Je voulais être aussi rapide, même plus rapide que lui. 99.9 % des gens me disaient : "Quoi? Bruny, sois réaliste." »

Et on connaît les résultats aujourd’hui.

« Aujourd’hui, j’ai 52 ans, je ne connais pas la définition de “Sois réaliste”. »



Pour lui, le succès passe entre autres par l’état d’esprit, la confiance et l’attitude gagnante. Le fait de croire en soi. Le conférencier avait d’ailleurs détecté cette manière d’être chez le coureur Usain Bolt. Alors qu’il venait de prendre sa retraite, il a réalisé une entrevue avec l’athlète lors d’un mandat obtenu avec Radio-Canada.

« Il arrive. Déjà, sa démarche dit qu’il y a quelque chose de spécial. Juste l’entrevue qu’il m’a donnée, ce qui sortait de sa bouche, le regard… Je l’ai dit ouvertement : "Je le vois dans cinq ans, il va détruire le record du monde." C’est fou ce qu’on détecte. »

Être meilleur et sans regret

Sa détermination et sa persévérance se sont reflétées non seulement durant de sa carrière olympique, mais aussi après. Dans le domaine du sport, comme en affaires, il n’y a pas de cadeau. Selon Bruny Surin, il ne faut surtout pas s’arrêter à ce que les autres pensent.

Il se demande toujours d’ailleurs, comme il le demande aussi aux gens, comment être meilleur?

« How can I be better? Il y a quelque chose en business qui s’appelle "benchmark". Qu’est-ce que vous pouvez faire, que vous pouvez implanter pour aller là et même plus? Prenez des risques. »

Il est d’ailleurs sorti plus d’une fois de sa zone de confort. Entre autres, lorsqu’il a sorti sa ligne de vêtements de sport Vêtements Surin. Avant de concrétiser ce projet, plusieurs lui demandaient ce qu’il allait faire après sa retraite. Il n’a pas hésité à faire part de ce qu’il avait en tête, encore une fois.

« "Ah ouin..." C’est ça que les gens faisaient. "Hey Bruny, t’aimes ça, les affaires difficiles." », a-t-il relaté à propos la réaction des gens face à ce projet.

Alors que plusieurs ont tendance à reculer devant leurs rêves et même si ça n’a pas été facile, l’entrepreneur a décidé d’avancer. Tout comme ce fut le cas lorsqu’il a pris la décision de se lancer en politique municipale. Cet homme de défis a sauté sur l’occasion lorsqu’elle s’est présentée.

« Il y a toujours un risque. Malheureusement, j’ai perdu, mais j’ai essayé. Juste pour vous dire, [je n'ai] aucun regret. Moi, je veux faire quelque chose, j’ai un défi... Boom! let’s go. »

Le conférencier s’est montré très interactif, durant la présentation, et a invité le public à intervenir à plusieurs reprises. Une période de questions a d’ailleurs suivi la conférence.

Pour les membres du CDEE, il s’agissait d’un honneur d’accueillir à cette occasion l’un des meilleurs sprinters au monde.



« Au niveau de la performance, du succès, on regardait sa carrière plus le type de personnalité qu'il avait et ce qu'il avait réellement fait, on trouvait que c'était la définition même de [ce] qu'il prétendait être », a mentionné Jérémy Gilbert, président du CDEE, lorsqu'il a expliqué la raison pour laquelle il s'était arrêté sur le choix de Bruny Surin comme conférencier.

Et celui-ci prêche pour ce qu'il l'anime : la persévérance, le dépassement de soi, la prise de risques, le fait de sortir de sa zone de confort… On peut le sentir autant dans ses paroles que par sa gestuelle. L’état d’esprit… Bruny Surin l’a eu et l’aura toute sa vie.