Deux lauréats de Chaudière-Appalaches honorés

Dans le cadre du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route, deux lauréats de la région de Chaudière-Appalaches, Michel Parent (motoneige) et Yan Lachance (VTT) ont été honorés, le mercredi 20 novembre.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, ont félicité les deux lauréats pour leur importante contribution à la pratique du véhicule hors route (VHR) au Québec.

Québec a par ailleurs souligné le dévouement remarquable de 30 bénévoles provenant des clubs de motoneige et de véhicules tout-terrain (VTT) de toutes les régions du Québec à l’Assemblée nationale lors de cette 10e cérémonie de remise de prix. À cette occasion, le ministre Bonnardel a souligné la contribution essentielle de ces bénévoles à l’entretien et à la surveillance des sentiers de motoneige et de VTT, et ultimement au fait de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire.

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d’un club ou d’une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

Quelques points saillants

Les fédérations de motoneigistes et d’adeptes de VTT, les réseaux de sentiers sont entretenus et surveillés par quelque 8 000 bénévoles dont l’engagement représente environ 2 millions d’heures par année.

Ces activités reposent en grande partie sur l’engagement de bénévoles qui surveillent et entretiennent l’ensemble des sentiers fédérés du Québec. Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT.

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont par ailleurs estimées annuellement à plus de 3 milliards de dollars.