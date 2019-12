La Guignolée des médias demain matin!

L'équipe d'EnBeauce.com et les représentants des autres médias de Saint-Georges et de Sainte-Marie seront prêts, dès 7 h le jeudi 5 décembre, à recueillir auprès des automobilistes des dons en argent ainsi que des denrées alimentaires dans le cadre de la Guignolée des médias 2019, organisée en collaboration avec Moisson Beauce.

À Saint-Georges, les troupes de « votre quotidien local 100% Web » (journalistes, responsables des ventes, du marketing, de l'informatique et de la comptabilité) seront en face des bureaux de l'entreprise, sur le boulevard Lacroix, à l'intersection de la 90e rue Est, pour accepter les dons.

Les autres points de collecte majeurs à Saint-Georges Est seront situés aux intersections de la 1ère Avenue et de la 116e Rue (en face du Mondo Resto-Bar), de la 116e Rue et de la Promenade Redmond, ainsi qu'au Barrage Sartigan, des côtés Est et Ouest de celui-ci.

Les employés des médias de Sainte-Marie ne sont pas en reste puisqu'ils seront installés aux mêmes heures à l'angle du boulevard Vachon et de la Route Cameron.

Pour Saint-Georges, l'objectif fixé en argent est de 10 500$ (13 663 $ recueillis l'an dernier) et 400 kg en denrées non périssables. Pour Sainte-Marie, il est de 2 500 $ (3 269 $ en 2018) et 10 kg.

Notons que des boîtes de collecte de denrées sont également à la disposition de la population de Saint-Georges dans les commerces « Amis de la Guignolée », soit à l'épicerie Maxi et à la pharmacie Jean Coutu.

Une invitation médiatique à donner généreusement pour aider les familles démunies de la région afin qu'elle puissent passer une période des Fêtes à l'abri de la pénurie alimentaire.