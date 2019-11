Une aide financière de 753 043 $ accordée à 32 clubs de motoneige et de VTT

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a apporté récemment son soutien à 32 clubs de motoneige et de VTT de la région de la Chaudière-Appalaches, en leur accordant une aide financière de 753 043 $.

Ce montant permettra ainsi aux clubs d’entretenir, de manière sécuritaire, l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité, et ce, dans le respect de l’environnement.

L’aide financière versée aux 16 clubs de motoneigistes de la région, par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec, est répartie de la façon suivante :

Club de motoneigistes Linière-Marlow inc. 2 040 $

Club motoneige l'escale Saint-Pamphile inc. 30 118 $

Club motoneige Beauce-Frontenac inc. 53 169 $

Club moto-neige Panet inc. 56 800 $

Motoneige des Etchemins 45 090 $

Club la tour inc. 11 130 $

Club de motoneige de la Côte-du-Sud inc. 17 005 $

Club de motoneige des plaines inc. 52 804 $

Club sportif lac Trois-Saumons 4 032 $

Club motoneige Bellechasse 27 828 $

Motoneige Beauce Sud 38 077 $

Club de chasse et pêche Sainte-Marie-de-Beauce inc. 28 142 $

Club motoneigiste Beaux-Sentiers inc. 10 698 $

Sentiers des motos-neige Saint-Joseph inc. 8 223 $

Club auto-neige Montmagny inc. 2 998 $

Club de motoneiges L'Islet 18 072 $

Total 406 226 $

L’aide financière versée aux 16 quads de la région, par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec, est répartie quant à elle de la façon suivante :

Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce inc. 34 706 $

Association Quad de l'Oie Blanche 49 562 $

Club V.T.T. Jaroboce 34 639 $

Club VTT Saint-Nérée inc. 12 064 $

Club Quad Lotbinière 55 693 $

Club V.T.T. Saint-Côme inc. 1 918 $

Quad Amiante 40 862 $

Club Quad Bellechasse 16 079 $

Club Quad Chaudière-Appalaches Nord 25 579 $

Club des amis de la forêt de Saint-Gédéon 1 147 $

Club VTT Les défricheurs de L'Islet-Sud 24 109 $

Club Quad du parc 4 141 $

Club V.T.T. Les Jarrets noirs de Beauceville 11 275 $

Club Quad Beauce-Sartigan 6 686 $

Club Quad Beauce Nord 6 632 $

Club Quad de la rivière Daquaam 21 725 $

Total 346 817 $

Rappelons que les montants accordés par l’entremise des programmes d’aide financière aux clubs de véhicules hors route (VHR) sont répartis selon deux volets :

le volet Entretien des sentiers, qui vise l’entretien sécuritaire des sentiers reconnus par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) ou la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), et qui comprend également l’achat d’équipement;

le volet Sécurité et environnement, qui a pour but notamment de favoriser une signalisation adéquate des sentiers agréés par la FCMQ ou la FQCQ et d’améliorer la sécurité dans la pratique de ces loisirs. Les montants accordés sont remis directement aux fédérations.

Ces programmes d’aide financière aux clubs de VHR sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2022 et sont financés par une contribution sur l’immatriculation de chaque VHR. Les sommes sont alors transférées au Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT).

Pour l'année financière 2019-2020, l’aide totale accordée à la FQCQ et à ses clubs affiliés par l’entremise des deux volets du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est de 6,4 M $. Le montant s'élève à 7,1 M $ pour la FCMQ et ses clubs affiliés par l’entremise des deux volets du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.