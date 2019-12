Occupation Double : Claudie Mercier ne gagne pas la finale, mais repart avec l'amour

La youtubeuse beauceronne, Claudie Mercier n'a certes pas gagner la grande finale (gagner ou perdu) de l’émission de télé-réalité Occupation Double Afrique du Sud 2019, mais est repartie avec l'amour. La jeune femme est en couple, avec le candidat Mathieu Pellerin originaire de Drummondville. Ils étaient à la finale qui se déroulait ce soir en direct du Casino de Montréal. Les deux autres couples présents étaient : Alex-Anne et Kiari et Trudy et Math.

Lors de la dernière élimination, les finalistes ont appris que le voyage final était sur l’île Maurice. Ainsi, la Beauceronne a pu profiter d’une dernière expérience avant de revenir à la vie quotidienne. Les parents de la jeune femme étaient présents au Casino et ont déclaré que leur fille était restée authentique et qu'elle était la même qu'à la maison.

Candidat coup de cœur de la saison

Claudie a été très appréciée par les téléspectateurs pendant toute la saison même si certains l’ont jugé d’exhibitionniste et « intense » par son caractère extravagant. Malheureusement, pour la Beauceronne, les votes du public pour le choix de leur candidat préféré de la saison sont allés à Kevin.

De nombreux prix pour les gagnants

Les gagnants remportaient un condo d’une valeur de 335 000 $ situé sur la Rive-Nord de Montréal, deux véhicules électriques d’une valeur de 48 000 $ pour une période de deux ans, un ameublement intérieur et extérieur d’une valeur de 25 000 $, un ensemble audio et vidéo multi pièces de 25 000 $, deux abonnements platines à vie d’une valeur de 15 000 $ à un centre d’entraînement et les assurances pour le condo et la voiture.

Que pensez-vous des résultats de la finale ?

