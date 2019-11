Occupation Double Afrique du Sud : Claudie Mercier proche de la finale

La Beauceronne Claudie Mercier est devenue bien connue à travers le Québec par sa participation à l’émission de télé-réalité Occupation Double Afrique du Sud. Cela fait trois mois que la candidate est en sol africain et ses chances de participer à la grande finale sont de plus en plus grandes.

Ce dimanche, une dernière élimination de couple aura lieu avant la finale du 1er décembre qui se déroulera en direct du Casino de Montréal. Depuis le début de son aventure, la youtubeuse a dévoilé sa personnalité qu’elle qualifie d’exubérante et s’est attachée au candidat de Drummondville, Mathieu. Il reste en liste un total de cinq couples.

Les parents de Claudie ont partagé sur les réseaux sociaux leur soutien et leur fierté.

« Après 3 mois en sol de l’Afrique du Sud...

Après une aventure fabuleuse...

Après être resté ELLE soit drôle, vraie, intègre et honnête !

Nous espérons beaucoup rendu la, qu’elle se rendre en finale !

Claudie la BEAUCERONNE et une femme souriante !

Merci d’être resté TOI !

Nous sommes fières de toi !

Que des messages reçus tellement remplis d’amour !

Merci à vous tous du ❤ xxx » Karine Champagne, mère de Claudie.

Vous pouvez aller voter pour Claudie comme candidate coup de coeur de la saison OD Afrique du Sud.

Quelles sont vos prédictions pour la jeune femme beauceronne ?

