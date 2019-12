Ce matin, c'est la Guignolée des médias!

Dès 7 h ce matin, les représentants des médias seront en poste pour recueillir auprès des automobilistes des dons en argent ainsi que des denrées alimentaires dans le cadre de la Guignolée des médias 2019, organisée en collaboration avec Moisson Beauce.

À Saint-Georges, l'équipe d'EnBeauce.com sera en face des bureaux de l'entreprise, sur le boulevard Lacroix, à l'intersection de la 90e rue Est, pour accepter les dons.

Les autres points de collecte majeurs à Saint-Georges Est seront situés aux intersections de la 1ère Avenue et de la 116e Rue (en face du Mondo Resto-Bar), de la 116e Rue et de la Promenade Redmond, ainsi qu'au Barrage Sartigan, des côtés Est et Ouest de celui-ci.

Les employés des médias de Sainte-Marie ne sont pas en reste puisqu'ils seront installés aux mêmes heures à l'angle du boulevard Vachon et de la Route Cameron. À tous les endroits, la collecte prend fin à 9 h.

Notons que des boîtes de collecte de denrées sont également à la disposition de la population de Saint-Georges dans les commerces « Amis de la Guignolée », soit à l'épicerie Maxi et à la pharmacie Jean Coutu.

Nous vous invitons à donner généreusement.