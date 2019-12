L'informatique pour améliorer le travail des ambulanciers de la région

Voir la galerie de photos

Les véhicules ambulanciers de Chaudière-Appalaches sont à partir de maintenant équipés d’une solution informatique innovante. C’est un investissement de près de 850 000 $.

Les ambulances seront dorénavant munies de tablettes, cellulaires et d’une application informatique qui est en mesure de traiter les données de géolocalisation, de partager les informations sur l’appel d’urgence reçut ainsi que les données cliniques des patients.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches explique que cela permettra de réduire le délai d’intervention des paramédicaux et d’échanger de manière instantanée les informations sur les patients pendant leur transport.

Répartition à la Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA)

La centrale sera en mesure de connaître, en temps réel, le positionnement et l’occupation des ambulances. En sachant leur localisation, le CAUCA est en mesure d’affecter le meilleur véhicule pour répondre à la situation d’urgence et de sauver des minutes précieuses. De plus, le système améliore la rapidité d’intervention des paramédicaux et leur suggère la meilleure route pour atteindre la personne en détresse.

Pour M. Daniel Paré, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, la région se positionne comme un leader en déployant cette technologie.