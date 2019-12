La soirée-bénéfice d'Accueil Grossesse Beauce-Appalaches sera présidée par Samuel Poulin

L’organisme Accueil Grossesse Beauce-Appalaches tiendra sa soirée-bénéfice annuelle le 31 janvier prochain à la salle paroissiale de Saint-Georges, sous la présidence d’honneur du député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, M. Samuel Poulin.

« Accueil Grossesse Beauce-Appalaches œuvre dans le secret pour supporter un grand nombre de mères, de pères et d’enfants dans Beauce-Sud. Leur écoute et leur aide sont essentielles dans des moments cruciaux de la vie. Fonder une famille peut être un défi important. C’est un organisme qui donne des outils précieux pour la famille et qui témoigne de la solidarité et de l’entraide des gens d’ici. Je suis très heureux de promouvoir et d’appuyer l’organisme », affirme le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.