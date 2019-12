Opération Nez rouge à la recherche de 92 équipes pour le 13 et 14 décembre

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins était à sa deuxième fin de semaine de service et malgré des problèmes de lignes téléphoniques et un manque de bénévoles (tout particulièrement pour le Secteur Chaudière), les équipes présentes ont tout donné et sont restées positives. En prévision de la 3e fin de semaine qui est la plus chargée, l’organisme de raccompagnement a besoin de trouver plus de bénévoles.

Besoin urgent de bénévoles pour le 13-14 décembre

Les prochaines soirées de raccompagnement se dérouleront les 13-14 décembre et la concentration d’activités de grands groupes à proximité de leurs centrales fera sans doute de cette troisième fin de semaine la meilleure de la Campagne 2019.

Pour ce vendredi, l’organisme a besoin de 25 équipes dans le secteur chaudière, 15 dans celui de Beauce-Nord et 3 dans le secteur Etchemins. Tandis que pour le samedi les effectifs doivent être de 35 pour le secteur Chaudière, 10 pour Beauce-Nord et 4 secteur Etchemins.

Régionalement, Opération Nez rouge a besoin de 92 équipes pour desservir tout le territoire.

Une deuxième fin de semaine bien remplie

Ce vendredi 6 décembre, le Secteur Chaudière a pu compter sur 10 équipes qui ont effectué 81 transports, le Secteur Beauce-Nord comptait sur 9 équipes qui ont effectué 49 transports alors que le Secteur Etchemins a terminé la soirée avec 3 équipes et 9 transports

Pour le moment, la région Beauce-Etchemins a eu la participation de 179 bénévoles qui ont effectué 277 retours en toute sécurité.

Pour s’inscrire

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également les rejoindre à : [email protected] et elles recevront directement le formulaire d’inscription. Vous pouvez également vous rendre à l’une de leurs trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Secteur Chaudière — MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche : 418-227-0808 ;

Secteur Beauce-Nord — MRC de La Nouvelle-Beauce : 418-387-6444 ;

Secteur Etchemins — MRC Des Etchemins : 418-625-3000.