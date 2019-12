La Société historique Sartigan est en pleine campagne de financement

La Société historique Sartigan, qui s’est donnée pour mission de protéger, interpréter, diffuser et valoriser les archives historiques de la région, en présentement en pleine campagne annuelle de financement.

Depuis 25 ans, elle participe à la préservation de la mémoire de Saint-Georges par la numérisation de documents et photos propres aux différents moments de l'histoire. En 2019, plus de 10 000 photos et articles qui ont été numérisés pour s’ajouter à leur imposante collection. De plus, l’organisation a procédé à la récupération des archives de Cogeco ainsi que de photos de nombreuses familles et organismes des municipalités de la MRC.

Les bénévoles ont offert plus de 4 030 heures de leur temps afin de permettre qu’une image vaille toujours plus que 1000 mots, et ce, dans le souci de la reconnaissance propre à chaque individu ou évènement.

La Société a contribué à faire connaitre l'histoire par une première percée dans les médias sociaux. La publication d’articles sur des moments forts de la vie georgienne ou la remémoration de commerces ayant tenu pignon dans les municipalités ont ainsi trouvé écho pour plus de 3000 vues par parution au niveau du média EnBeauce.com.

La forte réponse positive connue par les mises en ligne amène donc l’organisme à vouloir rendre accessibles les archives, dans les prochaines années, et permettre à un plus grand nombre de gens de s’approprier leur travail des 25 dernières années.

La Société historique Sartigan invite les gens, familles et entreprises à contribuer à sa campagne de financement 2019 afin de permettre à cet organisme de poursuivre sa mission et d’assurer que les mémoires demeurent vives. Pour participer à la campagne, il est possible de souscrire en communiquant directement à la société historique au 418-227-6176 ou via courriel au [email protected]