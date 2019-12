La clinique Les Mordues donne au suivant pendant quinze jours

Désirant donner un sourire autrement que par des soins dentaires, l’équipe de la clinique Les Mordues de Saint-Georges a décidé d’offrir au suivant pendant 15 jours. Les dons d’objets seront remis à l’organisme Inner Wheel de Saint-Georges.

L’investigatrice de ce projet est la directrice de la clinique, Nathalie Bolduc qui chaque année s’implique à l’approche des fêtes. Elle explique que c’est en regardant son calendrier qu’elle a remarqué qu’il restait 15 jours avant les vacances de Noël et qu’elles étaient 15 employées. Ainsi, Mme Bolduc a proposé cette initiative en préparant une feuille avec différents articles.

« À ce jour, il nous reste encore une semaine et je déborde, c’est vraiment super. J’avais fait une petite feuille à chaque jour pour savoir qui apporter quoi pour s’assurer de la diversité. C’est sûr que les vêtements c’est populaire. Il y en a beaucoup qui en apporte. Il y a des manteaux, des vêtements d’enfant et d’adulte, des patins, des raquettes, beaucoup de jouets, une poussette, des trucs pour les couchettes, on a des patins à roues alignées, des lampes, des souliers et même un lit », énumère-t-elle.