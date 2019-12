6e année consécutive de performance touristique

Selon un sondage réalisé auprès de 130 entreprises touristiques de la région, depuis le début de l’année 2019, près de 60% des entreprises ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à l’année précédente.

Tel est le bilan positif que vient de dresser par voie de communiqué de presse l'organisme Tourisme Chaudière-Appalaches alors que les données de fréquentation démontrent que l'industrie a été encore plus performante qu’en 2018.

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1er janvier au 30 septembre 2019, la région a connu une hausse de 7 % au niveau du nombre d’unités occupées comparativement à l’année 2018. Les mois d’hiver ont enregistré la plus forte progression avec une hausse de 15 % versus l’année dernière.

Selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec intitulé Panorama des régions du Québec édition 2018, la région de la Chaudière-Appalaches est celle qui a le mieux performé au Québec au niveau de la progression du nombre de chambres occupées dans les hôtels et résidences de tourisme.

C’est ainsi qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’unités louées s'est accru dans les régions de la Chaudière-Appalaches (+ 41,7 %), du Centre-du-Québec (+ 33,4 %), du Nunavik (+ 21,3 %), de l’Outaouais (+ 20,4 %) et de Québec (+ 15,9 %).

« Il est vrai que nous avions un certain retard à combler sur plusieurs régions du Québec, maintenant c'est fait et ça nous confirme également que la Chaudière-Appalaches prend sa place dans les régions touristiques prisées des Québécois », constate Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

62 529« Créateur de week-end »

Sur le site Web, une section 25 week-ends « À Vivre pour Vrai » invite les gens à venir créer leur week-end dans la région. Du 1er juin au 31 octobre 2019, plus de 65 000 week-ends ont été créés en Chaudière-Appalaches ». Cette nouvelle section est appuyée par un concours permettant aux visiteurs de remporter 500 $ pour vivre le week-end créé dans la région. Le concours se poursuit jusqu’au 26 mai 2020.

« Chaque visiteur peut créer son week-end et le recevoir directement dans sa boîte courriel, pour le « vivre pour vrai » Ça c’est de l’engagement, » mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Du 1er juin au 30 octobre 2019, la campagne et toutes les autres actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches ont permis de générer plus de 1 178 33 visites sur le site Web. Il s’agit d’une progression de 22 % comparativement à l’an dernier. Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès de 6 236 touristes québécois, le constat est clair : Les gens apprécient grandement le concept d’hospitalité de cette campagne et selon les gens qui ont vu la campagne : 68 % sont venus en Chaudière-Appalaches.

« Cette campagne permet aux gens de mieux comprendre l’offre diversifiée de la région et de réellement passer à l’action en venant nous visiter. C’est véritablement un gain incroyable pour la notoriété de la Chaudière-Appalaches. » ajoute Mme Turgeon.

Pour l’année 2019-2020, un investissement média de 600 000 $ est mis de l’avant pour propulser cette campagne régionale. Le nombre de demandes de publications est toujours en hausse avec une augmentation de 5 % du 18 juin au 12 novembre 2019. Au total, c’est plus de 8 066 demandes pour cette période. Les activités sur les réseaux sociaux sont également en progression. Sur Facebook, Instagram et Twitter, près de 85 000 abonnés s’intéressent au contenu authentique partagé sur les différentes plateformes.