Parrainage Jeunesse reçoit 25 000 $ de mission inclusion

L’organisme Parrainage Jeunesse a reçu un don important de près de 25 000 $ de mission inclusion (anciennement ŒUVRE LÉGER).

L’organisme de Saint-Georges avait reçu suite à l’ouverture du nouveau restaurant McDonald’s dans l’ouest de la ville un montant de 1 000 $. Ces sommes les aideront à poursuivre leur projet Ange Gardien pour l’année 2020 dans les écoles de la Beauce (La Guadeloupe, Saint-Éphrem, Saint-Gédéon, Saint-Honoré et Sainte-Marie). Ce projet vise la prévention de l’intimidation et du décrochage scolaire par le développement d’habiletés sociales et réflexives chez les enfants.