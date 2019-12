Solstice d’hiver : c’est aujourd'hui!

Comme à chaque année, le 21 décembre marque le solstice d’hiver, soit le jour le plus court de l’année.

Le passage au solstice d'hiver serait prévu cette année à 23 h 19. Ce phénomène s’explique par le fait que la Terre en est à son inclinaison la plus forte par rapport au soleil.

« C’est l’inclinaison de la Terre par rapport au Soleil qui cause cette variation de la durée du jour tout au long de l’année, et c’est cette même inclinaison qui est responsable des variations de température et des saisons », indique Météomédia sur son site Web.

Même si le solstice d’hiver correspond officiellement au début de la saison froide, les heures commenceront tranquillement à allonger!