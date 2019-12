L'AIS Beauce-Sartigan fête Noël avec Phil Lauzon

Voir la galerie de photos

L’Association pour l’intégration sociale (AIS), région Beauce-Sartigan, a pour une quatrième année célébrée Noël avec ses membres, leur famille et les bénévoles, samedi 21 décembre. Cette année, le chanteur Phil Lauzon a animé avec plaisir la scène de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges.

Ce souper de trois services a rassemblé près de 140 personnes qui désiraient célébrer le temps d’une belle soirée. Le directeur de l’AIS Beauce-Sartigan, Emmanuel Rodrigue indique qu’« on sait que pour plusieurs de nos membres c’est le seul Noël qu’ils auront. Donc, c’est important pour nous de le célébrer et de le faire correctement. De s’entourer de gens qui ont envie d’être là ».

Une soirée à cœur

Par les années précédentes, ce sont les chanteurs beaucerons Robby Jonhson, Laurence Castera et Vincent Dupont qui ont monté sur scène. Phil Lauzon, originaire de Saint-Martin, était attendu depuis quatre ans selon M. Rodrigue. C’est en 2018 que le rendez-vous a été donné afin de s’assurer de sa présence. Phil Lauzon a des raisons très personnelles d’offrir ce cadeau à l’AIS, car ses enfants sont membres de l’association et il avait envie de redonner au suivant :

« Chaque année je m’implique dans différents évènements. Celui-ci me touche plus à cœur que les autres, car justement mes enfants sont atteints du trouble du spectre de l’autisme. Alors ça me fait encore plus plaisir d’être parmi eux aujourd’hui. »