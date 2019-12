Noël : ouvert ou fermé ?

Noël arrive très vite et cela rime avec achats de dernières minutes. Pour vous assurer de ne pas voir votre réveillon gâché, voici la liste des commerces et services qui seront ouverts ou fermés durant le 24-25 décembre.

Le 24 décembre, la majorité des commerces sont ouverts jusqu’à 17 h. D'ailleurs, toutes les épiceries à Saint-Georges ouvriront à leurs heures habituelles, mais fermeront à 17h le 24 décembre. Les dépanneurs, les pharmacies et les SAQ fermeront également dans ces heures. Postes Canada fonctionnera à ses heures régulières.

La veille de Noël, Autobus Breton roulera sur son horaire régulier. Par contre, le 25 décembre un seul départ est prévu de Saint-Georges à 14 h 30 et de Québec à 17 h 25. Le 26 décembre, deux départs de Saint-Georges sont prévus, 8 h 40 et l’autre à 14 h 30, ceux de Québec sont à 11 h et 17 h 25.

Le Carrefour Saint-Georges sera ouvert le 24 décembre de 9h30 à 17h, fermé le 25 décembre et ouvrira le 26 décembre de 13h à 21h.

Exemples de restaurants à Saint-Georges

Les Tim Hortons fermeront à 14h le 24 décembre, seront fermés le 25 décembre ouvriront le 26 décembre à 8h.

Les Mcdonald's fermeront le 24 décembre à 19h, le 25 décembre seront ouverts de 6h à 20h et ouvriront le lendemain à 6h.

Le Normandin est ouvert le 24 décembre de 6h à 19h, le 25 décembre de 11h à 22h et reviendront à leurs heures habituelles le 26 décembre.

Les Pères Nature est ouvert de 5h à 17h le 24 décembre, fermé le 25 décembre et ouvert de 8h à 20h le 26 décembre.

Selon la loi, d’autres commerces sont également ouverts et sont exemptés :

• tabagies ;

• librairies ;

• restaurants ;

• établissements situés dans un centre culturel ou sportif ;

• établissements situés dans un centre hospitalier ;

• établissements situés dans une aérogare ;

• établissements situés dans une zone touristique qui a obtenu du ministre de l’Économie et de l’Innovation une autorisation de l’admission du public en dehors des périodes légales d’admission ;

• établissements offrant principalement des œuvres d’art, des produits d’artisanat, des fleurs ou des produits d’horticulture, des antiquités, de l’huile à moteur ou du combustible.

Les commerces de services (comme les salons de coiffure, les cliniques vétérinaires, les boutiques de nettoyage à sec et autres) peuvent décider d’ouvrir leurs portes sans restriction durant toute la période des Fêtes.

Avant d’aller à votre banque ou votre Caisse, vérifiez les horaires qui peuvent être différents d’une place à l’autre.

Fermé

Le jour de Noël, ne pensez pas aller faire vos courses, car les épiceries de Saint-Georges seront fermées. Elles ouvriront à nouveau le 26 décembre à compter de 13h. Les commerces de détail et la SAQ seront fermés. Tel que mentionné, certains restaurants choisiront de continuer le service, tandis que d’autres préféreront fermer pour la journée.

Voici la liste des autres établissements qui seront également fermés :

• Les CLSC sont fermés durant les jours fériés, pour la plupart. Consultez leur site Web avant de vous y rendre ;

• Les bureaux gouvernementaux ;

• La collecte des déchets est reportée ou annulée dans certaines villes. Consultez le site Web de votre municipalité pour l’horaire exact.