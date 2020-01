Il sera bientôt temps de vous départir de votre sapin de Noël

Le temps des Fêtes tire déjà à sa fin et il sera temps de penser à vous départir de votre sapin. Au cours des prochains jours, les municipalités et villes de la Beauce procéderont à une collecte d'arbres de Noël.

La Ville de Saint-Georges effectuera quelques collectes, à partir du 6 janvier.

6 janvier : zone 1 et 5

7 janvier : zone 2

8 janvier : zone 3 et 7

9 janvier : zone 8

13 janvier : zone 1 et 5

14 janvier : zone 2

15 janvier : zone 3 et 7

16 janvier : zone 8

Beauceville



Les gens de Beauceville pourront disposer de leur sapins en allant les porter à l'Écocentre, situé au 184, 181e Rue. Les sapins font partie de ce que vous pouvez disposer gratuitement dans votre 500 kg de matière acceptée annuellement si vous êtes résidents de Beauceville. Un minimum de 120 kg est aussi comptabilisé par visite. Avant de vous rendre, assurez-vous d'apporter une pièce d’identité.

Ville de Saint-Joseph



À Saint-Joseph, le site de dépôt des résidus verts et métaux, situé au 289, route 276, sera exceptionnellement ouvert du 27 décembre 2019 au 12 janvier 2020.

Ville de Sainte-Marie



Jusqu'au 19 janvier prochain, les gens sont invités à se rendre site de dépôt prévu à cette fin, soit à l’Éco-centre régional de La Nouvelle-Beauce, situé au 1690, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie. Les heures d'ouverture en semaine sont de 8 h à 18 h. Toutefois, le site sera fermé les 1er et 2 janvier. Assurez-vous d'avoir enlevé toutes les décorations et particulièrement les glaçons et il est important de placer votre sapin à l’endroit identifié, de façon à éviter qu’il ne soit enseveli sous la neige.



Municipalité de Saint-Isidore



À Saint-Isidore, le site de dépôt se situe à côté de la Maison des jeunes, via l'entrée de l'Expo Saint-Isidore. Le dépôt sera accessible à partir du 3 janvier et les gens auront jusqu'au 19 janvier prochain pour aller y déposer leur arbre de Noël.

Une nouveauté également pour cette année : un service est offert à domicile, au profit de l'école Barabé-Drouin pour l'amélioration de la cour d'école. Cette collecte se fera les 5 et 12 janvier, de 13 h à 16 h, ou sur rendez-vous en appelant au 418 700-0962.

Autres municipalités



Saint-Prosper Écocentre (2775, 40e Rue, entrée voisine du garage municipal)

Saint-Benoît-Labre Derrière la caserne de pompiers (10, rue du Parc)

Saint-Zacharie Derrière la caserne (793, 15e Avenue)

Saint-Gédéon Garage municipal (401, rue de l’Église)

La Guadeloupe Garage municipal (366, 8e Rue Ouest)

Saint-Évariste-de-Forsyth Stationnement de l'hôtel de ville (495, rue Principale)

Saint-Côme-Linière Garage municipal (1555, route Kennedy)

Saint-Simon-les-Mines Derrière le garage municipal (3340, rue Principale)

Saint-Honoré Parc industriel (Au coin du rang 6 et de la rue Industrielle)