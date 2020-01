Partage au masculin : un café-discussion sur le courage de se dire

Le prochain café-discussion mensuel de Partage au masculin, animé par Michel Roy, se tiendra le jeudi 9 janvier à 19 h, au local de l’organisme. Cette rencontre se déroulera sous le thème Communiquer, ou le courage de se dire.

Dès l’enfance, pour plaire à l’un, pour ne pas déranger l’autre, l’homme apprend qu’il vaut mieux ne pas dire ni faire ce qu’il désire profondément. À l’adulte qui persiste dans la même voie, le thérapeute belge Thomas D’Ansembourg dit : Cessez d’être gentil, soyez vrai!

SI le livre qui porte ce titre date déjà de plusieurs années, son sujet, lui, est tout à fait contemporain. Nombreux sont les hommes qui peinent à s’exprimer ouvertement, qui ne savent pas comment s’adresser aux autres, notamment aux femmes, et qui demandent d’apprendre à communiquer. Or, communiquer, c’est tout simplement avoir le courage de se dire. Pour D’Ansembourg, notre incapacité à identifier ou à communiquer nos sentiments, nos besoins et nos attentes handicape nos relations avec autrui. Alors, comment être soi sans cesser d’être avec l’autre, comment être avec l’autre sans cesser d’être soi?

Partage au masculin les hommes à discuter sur ce thème et à partager leurs points de vue lors de son prochain café-discussion. Cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.

Pour information, il est possible d’appeler au 418 228-7682 ou visitez le site Web de l’organisme à l’adresse www.partageaumasculin.com.