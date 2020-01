Un total de 1398 raccompagnements pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

La 34e campagne d’Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins est maintenant terminée et malgré les obstacles, l’organisme a le sentiment du devoir accompli.

Cette année, plus d’une centaine de personnes ont pu bénéficier du service de raccompagnement et rentrer à destination de façon sécuritaire. Les équipes de bénévoles n’ont d’ailleurs pas ménagé temps et efforts pour satisfaire les utilisateurs.

Mais la campagne 2019 aura été semée d’embûches à surmonter : manque chronique de bénévoles et problèmes de lignes téléphoniques et de portes aux centrales. L’organisme a dû également faire face à un climat plus ou moins favorable lors des dernières soirées.

Plus de 1000 raccompagnements

Le bilan de cette année se révèle tout de même positif pour l’ONR Beauce-Etchemins. En effet, 1398 raccompagnements ont été effectués dans la région, grâce à un total de 251 équipes et à la participation de 997 bénévoles.

Voici les détails pour chacun des trois secteurs :

Secteur Chaudière : 843 raccompagnements, 129 équipes et 523 présences bénévoles.

Secteur Beauce-Nord : 433 raccompagnements, 102 équipes et 333 présences bénévoles.

Secteur Etchemins : 126 raccompagnements, 33 équipes et 137 présences bénévoles.

L’organisme a réalisé une moyenne générale de 93 raccompagnements/soir, cette année, comparativement à 103 en 2018.

Mentionnons également que 51 % des bénévoles en étaient à leur première participation et que le secteur des Etchemins a connu une hausse de 46.5 % du nombre de raccompagnements et de 38 % de la présence bénévole.

La contribution et le dévouement exceptionnels des bénévoles actifs ont ainsi fait en sorte que l’organisme a accompli son mandat, malgré tous les obstacles.

« Nez Rouge se joint à moi et remercie les maîtres d’œuvre (La Fondation les Dragons, la Fondation Polydon, le Corps de Cadets 2765 Lac-Etchemin) et la CSBE; notre parrain, le Groupe Cambi, BID GROUP, GARAGA, l’École de conduite Vachon, le Cégep Beauce-Appalaches, Tanguay, le Carrefour Saint-Georges, Meubles et nous, les Caisses Desjardins de la région, nos médias collaborateurs. Notre reconnaissance s’adresse à Normand Nadeau solutions, les restaurants McDonald’s de Saint-Georges et Sainte-Marie, Sogetel », a souligné le coordonnateur de l’ONR Beauce-Etchemins, Steeve Labbé.

M. Labbé a aussi souhaité remercié tous les précieux collaborateurs de la campagne 2019, soit les épiciers, les restaurateurs et les traiteurs de la région, de même que les bannières, commerces, clubs sociaux et entreprises qui supportent financièrement l’organisme ou qui ont permis de remercier et ravitailler les bénévoles. Le coordonnateur a tenu enfin à dire merci aux utilisateurs et généreux contributeurs qui ont non seulement rendu les routes plus sécuritaires, mais également encouragé la jeunesse et le sport d’ici.

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins a déjà annoncé son retour pour une 35e année, et ce, à partir du vendredi 27 novembre 2020.