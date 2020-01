La Beauceronne Alycia Blais participera au concours Miss Teen Canada Globe 2020

Pour le prochain concours de personnalité Miss Teen Canada Globe, nous retrouverons à nouveau une finaliste beauceronne, Alycia Blais de Saint-Georges. La jeune fille de 14 ans qui est une élève de la Polyvalente de Saint-Georges partira en août 2020 à Toronto pour « représenter fièrement la Beauce ». Notons qu’en 2019, c’est Maya Caron de Saint-Prosper qui a été finaliste et qui de plus a remporté ce prestigieux évènement.

Alycia explique que ce rêve a débuté l’année dernière lors d’une séance d’information pour une agence de mannequinat à Drummondville. Elle s’est rendu compte que sa grandeur de 5 pieds 3 l’obligerait à faire que de la figuration dans les revues et la logistique complexe l’empêcherait de s’inscrire à l’agence. Cela ne l’a pas découragé à poursuivre son objectif. La georgienne a saisi l’opportunité au moment où elle a reçu un message de la part de la Miss Teen Canada Globe 2019, Maya Caron qui lui a proposé de se joindre à son équipe pour la prochaine année. Une autre participante, mais de l’année 2018 lui a également proposé de participer.

Combattre sa timidité

Ses passions pour la mode et la photographie l’ont poussé à tenter cette nouvelle expérience dans le but de sortir de sa zone de confort. La jeune finaliste ne cache pas qu’elle est timide et qu’elle souhaite dépasser ce stade.

« J’ai été victime d’intimidation tout mon secondaire 1 et ma timidité c’est vraiment empiré, déjà que j’étais gênée et je rougis vraiment à rien. C’est pour cela que j’ai voulu participer à ce concours pour combattre la timidité, mais aussi parce que j’ai une grande passion qui entoure le mannequinat », raconte-t-elle.

Pour évacuer sa peine et son angoisse, elle s’est mise à se faire prendre en photo ce qui l’a menée vers cette nouvelle passion. Depuis l’âge de 5 ans, Alycia fait de la danse qui l’a beaucoup aidé à s’extérioriser et à combattre sa gêne. Elle ajoute que son emploi a également joué un rôle important dans son cheminement. Elle se décrit comme « une fille super souriante, qui a beaucoup d’ambitions, super énergique et qui aime aider tout le monde ».

L’anglais un défi de taille

Ces deux plus gros défis demeurent sa nature timide et sa capacité à communiquer en anglais. D’ailleurs, elle garde un souvenir de sa toute première entrevue téléphonique en anglais où il lui a été plus difficile de répondre aux questions. Par contre, la Beauceronne est loin de se décourager.

« J’ai accroché ma bannière du concours sur mon miroir juste en face de mon lit. Quand je me réveille chaque matin j’ai toujours le sourire et je me dis toujours, oui j’ai réussi à réaliser mon rêve qui est de participer au concours, mais qu’au fond rien n’est impossible il faut simplement le vouloir. »

Une expérience positive

Durant les prochains mois, Alycia devra se préparer à cette aventure qui promet d’être unique et motivante.

« Même si je ne gagne pas, je ne sors pas les mains vides. Je vais avoir plein de bagages dans les mains et je vais sortir de là pour moi gagnante, parce que je vais avoir gagné plein de connaissance générale pour le mannequinat ».