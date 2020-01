Restriction des visites à l'Hôpital de Saint-Georges toujours en vigueur

Depuis le 3 janvier, l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches a été forcé à restreindre les visites sur l’Unité de médecine du premier étage. Actuellement, on dénombre de nombreux cas de grippe et de gastroentérite. Cette restriction est toujours en vigueur jusqu’à ce que les autorités donnent à nouveau l’autorisation aux visiteurs.

L’objectif est de protéger les visiteurs et la clientèle hospitalisée et de diminuer les risques de transmissions. Plusieurs mesures ont été mises en place afin de limiter la propagation des virus. Les seuls patients qui ont encore le droit aux visites sont ceux en soins palliatifs et en fin de vie sur le même étage.

Des urgences bondées

Un peu partout au Québec, la saison de la grippe et de la gastroentérite est très forte et engorge les différentes urgences. L’Hôpital de Saint-Georges à 9 h 28 se situait au 3e rang des plus achalandées en Chaudière-Appalaches avec un taux d’occupation des civières de 86 %. Sur les 21 civières, 18 sont à l’heure actuelle occupées.

Il est recommandé d’éviter d’aller à l’hôpital à moins que vous souffriez d’un cas urgent. Si vous avez un médecin de famille, prenez rendez-vous à votre clinique. Il est possible de contacter par téléphone la ligne 24 h d’Info-Santé au 811 pour poser des questions aux infirmières qui vous référeront vers les bonnes ressources.