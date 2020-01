Les nouveaux arrivants et les locaux sont invités à partager un repas

Pour une 7e année, la population locale et les nouveaux arrivants de Beauce-Sartigan sont invités au Repas-partage de la nouvelle année le samedi 18 janvier 2020. Les participants pourront revoir d’anciens amis et rencontrer de nouvelles personnes.

Il est l’événement le plus important organisé à l’intention des nouveaux arrivants de Beauce-Sartigan pendant la saison hivernale 2020. Il a pour objectif d’améliorer la rétention des nouveaux arrivants en créant des opportunités de rencontre avec la population locale et briser l’isolement social. Au programme : repas (de type ′′pot luck′′), animation rythmée aux couleurs du monde, jeux et prix de participation.

Les convives sont attendus dès 16 h 30 à la cafétéria du CIMIC (11 700, 25e Avenue à Saint-Georges). L’activité est gratuite, mais il est demandé à chaque convive d’apporter un plat à partager pour environ une dizaine de personnes. Les plats typiques de chaque pays sont les bienvenus. Ceux qui désirent faire connaître un thé ou une tisane aux saveurs de leur pays sont invités à le faire. Un punch sans alcool sera également servi sur place.

Cet événement annuel est organisé par un comité composé du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (via son projet Trait d’union), la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le comité ABNA (Accueil beauceron des nouveaux arrivants) et le Cégep Beauce-Appalaches.

Pour plus d’information, abonnez-vous à la page Facebook J’immigre en Beauce ou contactez Anne Desrousseaux au 418 228-9610 ou par courriel à [email protected]

L’événement est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration.