La vente des billets du 23e Brunch de l'Espoir est lancée

Le Groupe Espérance et Cancer a lancé la vente de billet pour son traditionnel Brunch de l’Espoir qui en est à sa 23e année d’existence. L’activité qui est la principale source de financement venant de la population de l’organisme se déroulera le dimanche 16 février à l’École des Deux-Rives de Saint-Georges de 8 h 30 à 12 h.

Encore une fois, l’évènement est en partenariat avec Le Manoir du Quartier et Desjardins qui participe à l’organisation depuis plus de 10 ans. Olymel s’ajoute également, et selon le président du Groupe Espérance et Cancer Steeve Labbé cela permettra d’avoir du « très bon bacon » pour le déjeuner.

« C’est avec le Groupe Espérance et Cancer, qu’ils vont pouvoir être aidés, qu’ils vont pouvoir garder l’espoir. Le brunch de l’Espoir, je trouve cela extraordinaire comme terme. Ce n’est pas le brunch du Groupe Espérance et Cancer, c’est le brunch de l’Espoir. C’est de cela que tout le monde a besoin », exprime la conseillère en communication et vie associative chez Desjardins, Nancy Rheaume.

De plus en plus de demandes

La directrice générale, Lyse Perron rappelle qu’avec les améliorations du dépistage, la croissance et le vieillissement de la population ont un impact direct sur les demandes faites auprès du Groupe Espérance et Cancer. D’ailleurs, dans les trois MRC qui sont desservies ce sont un total de 730 cas, soit 430 pour Beauce-Sartigan, 160 dans Robert-Cliche et 137 dans Les Etchemins.

« Toutes les 9 minutes, une personne apprend qu’elle est atteinte d’un cancer et toutes les 14 minutes une autre en meurt », indique-t-elle.

Un nombre important de bénévoles pour la réussite

Le jour du brunch, c’est un total de 90 bénévoles qui se dévoueront pour servir les déjeuners, mais en réalité ce sont 125 personnes qui participent à toute l’organisation.

« Nous espérons cette année atteindre plus de 18 000 $ et vendre plus de 1300 déjeuners. Si l’on fait une comparaison avec 2019, nous avions servi près de 1000 déjeuners et avons amassé près de 16 000 $ », mentionne Lyse Perron.

De l’animation musicale et des activités pour les enfants comme du maquillage des dessins et bien d’autres surprises agrémenteront ce joyeux rassemblement.

Où se procurer les billets ?

Les billets seront en vente aux coûts de 20 $ pour les adultes aux IGA Rodrigue et Filles (secteur ouest), IGA familles Rodrigue et Groleau (secteur est), par le réseau de vendeurs bénévoles et aux bureaux du Groupe Espérance et Cancer. Pour les enfants de 8 à 12 ans, le coût est de 10 $ et pour les moins de 7 ans à 5 $. Ces billets seront en vente à la porte.

Un nouveau logo

La directrice générale de l’organisme a profité de ce lancement pour présenter leur nouveau logo qui désormais porte la mention de Beauce et Etchemins, afin de rappeler leur appartenance à la région.