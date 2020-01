Une conférence sous le thème de la persévérance et de la résilience

L’Association TCC des Deux-Rives Québec & Chaudière-Appalaches invite la population à une conférence donnée par Vincent Rodrigue, sous le thème La persévérance et la résilience, un choix de vie. Cette présentation aura lieu le mercredi 19 février 2020, à 19 h 30, à la polyvalente de Saint-Georges.

La conférence portera sur le parcours de M. Rodrigue depuis l’accident qui lui a causé un traumatisme crânien modéré en 2014. Au cours des dernières années, il a dû faire face à de grandes épreuves et se relever de nombreux moments difficiles. C’est avec simplicité et authenticité qu’il livrera son témoignage et son vécu.

Rappelons qu'un TCC est une blessure au cerveau qui endommage les cellules cérébrales et leurs prolongements. Ces lésions, selon la zone du cerveau atteinte, occasionnent différentes séquelles, bien souvent permanentes. Ces séquelles peuvent être physiques, cognitives et émotionnelles, et très fréquemment invisibles.

Les profits de la soirée seront versés à l’Association des TCC des Deux-Rives, qui est un organisme communautaire qui œuvre auprès de personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral modéré ou sévère depuis maintenant 30 ans.

Mission

La mission de l’Association consiste d’abord à donner des services visant à maintenir les acquis réalisés chez les personnes TCC à la suite de leur réadaptation. Elle vise aussi à favoriser leur participation sociale en leur offrant un lieu d’échanges et d’entraides. Les calendriers d’activités adaptées et diversifiées permettent aussi de prévenir l’isolement social de ces personnes.

Après un diagnostic de TCC, une grande majorité des victimes ont besoin de soutien afin de s’adapter à leur nouvelle réalité. L’Association s’est donnée pour mission de favoriser cette étape auprès des proches et amis de ces personnes.

Billets disponibles

Les billets sont disponibles en ligne via le site Internet www.tcc2rives.qc.ca, auprès de Vincent Rodrigue et au restaurant La Vieille Tablée. Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au 418 842-8421, poste 210.

La présentation de cette conférence est rendue possible grâce à l’appui financier de Duquet de Saint-Côme Linière et de Pneus Delta de Saint-Georges.