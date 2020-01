Oserez-vous cesser de boire de l'alcool pendant 28 jours ?

Pour une 7e année, la population québécoise est invitée en février à cesser de consommer de l’alcool pendant 28 jours afin de récolter des dons pour la Fondation Jean Lapointe qui lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances.

Le Défi 28 jours sans alcool a permis l’année dernière de récolter dans la région de Chaudière-Appalaches 7 000 $. Selon le palmarès de la modération d’Éduc’alcool en 2019, la région se classait au 10e rang à égalité avec l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre-du-Québec et la Côte-Nord. De plus, c’est l’endroit où la consommation d’alcool est plus fréquente ex aequo avec la Capitale-Nationale. Par contre, Chaudière-Appalaches est au second rang des régions où les conducteurs sont les plus responsables par rapport à l’alcool.

Le défi

Du 1er février au 29 février, les personnes qui s’inscrivent au défi devront verser un don minimum de 28 $ qui permettra à deux jeunes de recevoir les ateliers de la fondation offerts gratuitement à travers la province. Vous pouvez participer en cliquant sur ce lien : https://www.defi28jours.com/. Vous pourrez former une équipe si vous en avez le désir et parrainer un participant. Lors de votre inscription, vous aurez accès à une plateforme interactive avec du contenu exclusif afin de soutenir vos efforts.

Objectifs

En plus de récolter des dons, le but est également de faire réaliser aux participants l’impact de l’alcool dans leur vie, en plus de viser à réduire la prévalence des dépendances auprès des adolescents grâce aux ateliers.

« Peu de gens savent différencier les objectifs de la Fondation Jean Lapointe en parallèle de la Maison Jean Lapointe. À la Fondation, il faut comprendre que l’on travaille principalement à prévenir les dépendances et à offrir des ressources pour que les jeunes se sentent outillés lorsqu’ils font face à des décisions, explique Sylvie Rouillier, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. Le Défi 28 jours a un impact réel et tout le Québec a la chance de voir les effets des dons dans sa communauté. »

Il sera encore possible de joindre le défi via différents niveaux cette année. Le niveau bronze correspond à ne pas consommer d’alcool du lundi au jeudi, alors que le niveau argent fait référence à la fin de semaine sans alcool. Le niveau or correspond pour sa part à tout le mois de février sans alcool.