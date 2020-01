Quand devez-vous aller consulter aux urgences ?

Depuis le mois de novembre, les urgences à Saint-Georges ne désengorgent pas étant la plupart du temps au-dessus de leur capacité d’accueil. C’est pourquoi le comité des usagers de Beauce propose, le 30 janvier à 18 h 30, au Centre culturel Marie-Fitzbach, une conférence sur les motifs de consultation à l’urgence et ceux qui pourraient être mieux pris en charge dans un CLSC ou dans une clinique par exemple.

Les conférencières seront : Rita Thériault, chef de service à la Direction des soins infirmiers pour l’urgence, les soins intensifs, le Programme de traumatologie et de dons d’organes et de tissus en Beauce et Monique Saint-Hilaire, chef des services courants, secteur Beauce-Etchemins en médecine de jour et dialyse à la Direction des soins infirmiers. Toutes deux travaillent à l’Hôpital de Saint-Georges. Les aspects abordés au cours de cette conférence sont les suivants :

• Le fonctionnement des urgences en général ;

• Le fonctionnement de l’urgence de Beauce ;

• L’offre de service des services courants dans les CLSC du secteur Beauce-Etchemins ;

• L’accès aux soins et services aux services courants dans les CLSC ;

• La prise en charge des usagers par les infirmières ;

• Le type de clientèle qui se présente aux services courants avec les critères des soins ambulatoires.

Des galettes et des rafraîchissements seront gratuitement offerts sur place.

Jeudi 30 janvier 2020

Centre culturel Marie-Fitzbach

250, 18e rue à Saint-Georges G5Y 4S8

