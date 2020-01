Plein d'activités pour les jeunes durant la Semaine de relâche

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges a déjà rendu public le programme diversifié et amusant des activités que pourront faire les enfants ainsi que les adolescents durant la semaine de relâche qui aura lieu du 2 au 6 mars.

Enfants (Camp de jour de la relâche)

Sous le thème « La science et l’espace », les enfants pourront participer notamment à des activités de bricolage d’une combinaison spatiale, réaliser un atelier de cuisine, prendre part à une exposition de science, assister à un spectacle en plus de participer à un rallye des comètes et bricoler un robot. C’est sans compter les nombreuses salles de jeux accessibles, dont les salles de Lego, de jeux sur table, de pâte à modeler, de karaoké, de jeux de société, de mini-hockey, etc. Toutes les activités sont sous la supervision d’animateurs qualifiés. Ces activités se dérouleront à la Polyvalente Saint-Georges.

Adolescents

Les adolescents peuvent s’inscrire à deux journées d’activités, dont une, où ils pourront visiter l’Aquarium de Québec en plus de visiter une exposition et assister à un spectacle. La deuxième journée, ils pourront prendre part à une activité de laser le matin et une activité d’escalade intérieure en après-midi.

Centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre culturel Marie-Fitzbach offrira également une pléiade d’activités en passant par la création d’une illustration sur un sac écolo, des ateliers de création et d’initiation au modelage à l’argile. Pour toutes ces activités, l’inscription est obligatoire. D’autres activités libres seront offertes au centre culturel dont un spectacle intitulé « L’orgue du gentil géant », deux représentations de biblio- bout’chou, une heure du conte ainsi qu’un tournoi de stratège avec un maître de jeux.

Centre de ski

Le centre de ski Saint-Georges sera animé pour la soirée relâche le mercredi 4 mars. Une fête de la relâche se tiendra le vendredi 6 mars durant laquelle l’accès aux remontées sera gratuit. Le centre de ski sera d’ailleurs ouvert tous les jours pendant la période.

L'inscription des enfants à l’une ou l’autre des activités peut se faire sur le site Web de la Ville ou en communiquant par téléphone avec le Service des loisirs et de la culture (418 228-8155, poste 7958) afin d’obtenir un accès aux inscriptions.