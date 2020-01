Près de 1000 sentinelles pour prévenir le suicide en Chaudière-Appalaches

En cette Semaine de prévention du suicide, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches met des sentinelles à l’avant-plan. Les sentinelles sont des adultes volontaires qui sont formés pour établir le contact avec une personne en détresse dans leur milieu. Elles sont en mesure d’assurer un lien entre cette personne et les ressources d’aide de la région.

Dans la dernière année, le CISSS de Chaudière-Appalaches s’est enrichi de 130 sentinelles supplémentaires, portant le nombre de sentinelles actives à un millier. Elles sont dispersées dans toutes les MRC, jouent leur rôle dans leur milieu de travail, leur famille élargie et leur communauté. De plus en plus, des entreprises considèrent important de se doter d’un réseau de sentinelles pour contribuer à la prévention du suicide. Plus il y aura de sentinelles, plus l’impact sur les personnes en détresse sera important.

Les entreprises intéressées à implanter un réseau de sentinelles peuvent communiquer avec le responsable de la prévention du suicide du CLSC du territoire pour obtenir l’aide et l’accompagnement nécessaire. La formation de sentinelles est gratuite, d’une durée de sept heures et les sentinelles sont soutenues dans leur rôle.

L’implantation de réseaux de sentinelles en prévention du suicide constitue l’un des moyens mis en place dans la région afin d’aider les personnes en difficultés et prévenir le suicide. Plusieurs ressources d’aide existent, telles les lignes téléphoniques 811 et 1 866 APPELLE. Tous peuvent les utiliser, dès qu’ils vivent des difficultés et non seulement lorsque rien ne va plus. Un intervenant social y offre un soutien confidentiel 24 h/7 jours.