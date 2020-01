Une grande célébration pour le mois du mentorat par Parrainage Jeunesse

Pour la toute première fois, Parrainage Jeunesse a célébré le mois du mentorat qui se tenait en janvier. Ainsi plus de 100 convives se sont réuni le 29 janvier au Restaurant Le Baril Grill de Saint-Georges. La clientèle de l’organisme et les bénévoles étaient présents.

« En soulignant le mois du mentorat, Parrainage Jeunesse voulait d’abord reconnaître l’implication de ses bénévoles et leur dévouement auprès des jeunes et des familles du territoire. Nous avons aussi fait la promotion de la culture mentorale afin notamment de favoriser le recrutement de bénévoles pour notre programme de parrainage et notre Service d’entraide Mamie-Soleil. Ainsi, nous pouvons conclure que cette fête a été couronnée de succès ce premier mois du mentorat », partage fièrement le président de l’organisme, M. Guy Maheux.

Au cours de la soirée, l’organisme a décerné des certificats de reconnaissance à huit bénévoles. Ces derniers agissent à titre d’administrateur, parrain, marraine ou membre du Service d’entraide Mamie-Soleil depuis au moins cinq ans. Le quart des 75 bénévoles de Parrainage Jeunesse comptent chacun plus de cinq ans d’implication bénévole.

Lors de l’évènement, les participants ont partagé un repas, testé leurs réflexes avec des jeux d’habileté et se sont fait prendre en photo avec leurs proches. Les convives ont eu aussi droit à divers prix de présence.

Plusieurs nouveautés en 2020

L’organisme a aussi profité de la tribune pour annoncer l’ajout d’un deuxième local au sein du Pavillon du cœur et la création d’un poste d’intervenant jeunesse mobile. « Certains enfants et adolescents attendent malheureusement trop longtemps avant de bénéficier d’un accompagnement d’un mentor bénévole. Le poste d’intervenant jeunesse mobile permettra de tisser des liens particuliers avec la clientèle. De plus, nos installations seront aussi plus fonctionnelles pour accueillir les jeunes lors d’activités individuelles ou de groupe », précise le directeur par intérim, Jean-François Fecteau.

Fondé en 1983, Parrainage Jeunesse a comme mission d’accompagner les jeunes pour favoriser leur bien-être et de développer leur plein potentiel. Il offre un service de parrainage pour les jeunes de 3 à 17 ans des MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche, de la Nouvelle-Beauce et des Etchemins. Nous dispensons le Service d’entraide Mamie-Soleil en plus du projet Ange Gardien visant la prévention de l’intimidation et favoriser la persévérance scolaire.