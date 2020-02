16 partenaires collaborent pour venir en aide aux personnes suicidaires

Un protocole d’entente a été conclu entre 16 partenaires en Chaudière-Appalaches afin de venir en aide aux personnes suicidaires et aux personnes fragilisées par un décès par suicide. Il était déjà fonctionnel dans certains territoires de la région 2004, mais grâce à cette nouvelle entente cela permet une harmonisation des ententes ainsi qu’une révision des trajectoires entre les partenaires.

Ces partenaires sont : les services ambulanciers, les services policiers, les Centres d’écoute téléphonique, les ressources d’hébergement de crise et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

La concertation, la complémentarité et la continuité des services offerts par les partenaires en matière de référence, d’intervention de crise, de suivi thérapeutique et de postvention sont ainsi assurées par ce protocole. Les partenaires impliqués ont maintes fois rapporté la valeur ajoutée de cet engagement et l’importance de la contribution de chacun.

Plusieurs ressources d’aide existent, telles les lignes téléphoniques 811 et 1 866 APPELLE. Tous peuvent les utiliser, dès qu’ils vivent des difficultés et non seulement lorsque rien ne va plus. Un intervenant social y offre un soutien confidentiel 24 h/7 jours.