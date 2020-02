Vidéo : Visite de la maison Gilles-Carle à Saint-René

Voir la galerie de photos

Un domaine caché dans un rang de Saint-René accueillera dès avril les premiers proches aidants et les personnes aidées afin qu’ils puissent profiter d’un peu de répit. Il s’agit de la première maison Gilles-Carle en Beauce et le lieu a été prêté gratuitement pour une durée de dix ans par ses propriétaires, Yvan Roy et Solange Talbot.

Il comprend un vaste chalet en bois rond de sept chambres ainsi que deux chalets plus petits de deux chambres chacun, en forêt, sur le bord d’un lac privé. EnBeauce.com avait fait part de l'annonce lundi dernier. Les propriétaires nous ont partagé une vidéo montrant la splendeur de cette oasis qui pourra aider de nombreuses personnes tous les jours dans les années à venir.

Que pensez-vous de cet endroit ?

Vidéo : Courtoisie Charles-André Roy, fils des propriétaires

À lire également: Ouverture d'une maison Gilles-Carle en Beauce​