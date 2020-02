La livrée des forêts est à nos portes !

La prochaine conférence acéricole qui sera donnée par les Services acéricoles de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) présente les effets néfastes d’une chenille sur les érablières de la région. La Livrée des forêts pourrait causer de graves dommages si sa population croissante atteint le niveau épidémique. Cette conférence est en collaboration avec les Réseaux Agriconseils de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie.

Les conférenciers sont Anne Boutin ing. f., et Michaël Cliche, ing. f., conseillers acéricoles au sein d’APBB Services acéricoles. Ils parleront principalement de la Livrée des forêts, mais aussi de quelques autres insectes ravageurs que les producteurs acéricoles doivent surveiller.

Cette conférence sera présentée dans 5 localités, afin de rejoindre le plus de monde possible : vendredi 21 février en après-midi (13 h), au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin ; mardi 25 février en soirée (19 h) au motel la Différence à Sainte-Marie ; vendredi 28 février en après-midi (13 h) à la Salle municipale de Courcelles ; mardi 3 mars en soirée (19 h) au Club le Marquis (salle des Chevaliers) à Thetford Mines et mercredi 4 mars en soirée (19 h) au restaurant le Baril Grill à Saint-Georges.