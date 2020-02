Semaine de l'Érable: une deuxième année pour les mordus de sucré

Destination Beauce et ses partenaires ont dévoilé aujourd’hui à la Fromagerie la Pépite d’Or la programmation de la 2e édition de la Semaine de l’Érable, connu l’année dernière sous le nom « Érable Week » , qui se tiendra du 9 au 15 mars. Notons, que ce restaurateur avait été sacré grand gagnant de l'édition 2019.

De nouveau, c’est en parallèle avec la campagne annuelle du temps des sucres promouvant les expériences traditionnelles liées à cette période de l’année dans la région que la gastronomie et l’utilisation de ce produit seront mises de l’avant pendant une semaine.

D'ailleurs, le député de Beauce a affirmé que le meilleure sirop d'érable était d'ici et non d'ailleurs.

« En tant qu’agriculteur de profession, c’est quelque chose de très important pour moi. C’est un moment pour mettre de l’avant ce beau produit. On a la chance en Beauce que les producteurs sont fiers d’être des producteurs de sirops d’érable, de produits d’érable qui se distribuent partout sur la planète » , exprime le député de Beauce, Richard Lehoux.

Campagne promotionnelle traditionnelle

La campagne est déjà en branle et s’étirera jusqu’au 30 avril prochain. Au total, la campagne est estimée à près de 15 000 $, le tout étant réinvesti en promotion. Cette année, quatre cabanes à sucre (Allons à la Cabane, La cabane à Pierre, Les sucreries de Chloé, et Passions Gourmandes) et quatorze restaurateurs qui mettront à l’honneur le produit sucré et doré.

« Une semaine décadente typiquement beauceronne. Le temps des sucres, ce n’est pas juste à la cabane, c’est aussi dans notre assiette et l’on s’est dit que nos restaurateurs sont ingénieux, ils ont des bonnes idées, on a des produits exceptionnels en Beauce, donc pourquoi pas faire une alliance avec les restaurateurs et avec les producteurs pour mettre en vedette les produits d’érable », explique Élisa Leblond-Fortin de Destination Beauce.

Quatorze restaurants participants

Cette année, cinq restaurants de plus qu'en 2019 se sont ajoutés à la liste pour un total de quatorze un peu partout en Beauce. Les gens seront invités pendant une semaine à se régaler dans les différents établissements participants : La Bleuetière Goulet, Le Café Royal, Chez Gérard, le Greg Steakhouse, La Poutine d’or (Saint-Georges et Sainte-Marie), Le Point-Virgule, Les Pères Nature (Saint-Georges et Sainte-Marie), La Société Microbrasserie, L’introuvable, le Pub Rock Café, le Restaurant G2, Resto L’infusion, le Resto Pub DIX93 par Frampton Brasse et le Shaker Cuisine & Mixologie.

Vous pourrez voir la proposition de plats sur Destination Beauce qui sera en ligne à partir du 25 février.

Les goûteurs seront invités à voter pour leur Coup de Cœur sur le site web de Destination Beauce. De plus, les restaurateurs courent la chance de remporter deux autres prix, soit le prix « Beauceron boutte pour boutte », récompensant l’usage de produits agrotouristiques québécois et surtout beaucerons et le prix Coup de cœur Destination Beauce.

« Le boutte pour boutte c’est super intéressant de voir la continuité des traditions à travers les plats et de dire au monde : hey, l’érable c’est pas juste dans le temps des sucres ça devrait être à l’année », indique l’une des membres du jury, Dorothée l’Épicurienne.

Des ambassadeurs à la dent sucrée

Pour s’assurer de promouvoir cette semaine, cinq ambassadeurs ont été choisis : Marto Napoli, Nicolas Cloutier, Évans Bergeron, La P’tite fourchette et Dorothée l’Épicurienne. Ces derniers devront déguster le plat d'un des restaurateurs et de partager leurs impressions tout en évitant les gens à participer.

« Je veux lancer une mission à tous ceux qui vont venir savourer ces plats-là. Qu’un maximum de personnes prenne le plus de photos possible. On met des photos sur réseaux sociaux et on “tag” tout le temps la semaine de l’érable. Avec ça, ça va vraiment rayonner partout et autant le monde de Rivière-du-Loup va comprendre à un moment donné que la semaine de l’érable se passe vraiment ici en Beauce et le monde de partout va venir savourer tous ces plats », lance l’un des ambassadeurs de l’évènement, Marto Napoli.

Des prix pour le public

Ceux qui iront voter pourront être éligible au tirage de différents prix de présence : la Sucrerie de Chloé à l’événement de votre choix, un certificat cadeau pour deux personnes chez Allons à la Cabane, un repas pour quatre personnes (2 adultes et 2 enfants) à la Cabane à Pierre et un repas pour six personnes chez Passions Gourmandes.

Participerez-vous à l'évènement ? Si oui, quels restaurants visiterez-vous ?