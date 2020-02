Le Challenge des pros 2020 dévoile ses gagnants

Le Challenge des pros 2020 a dévoilé le nom des gagnants et gagnantes de sa deuxième édition, qui s'est tenue le lundi 17 février, de 12 h 30 à 18 h 30. L'événement a eu lieu dans les locaux du Centre de formation professionnelle (CFP) Pozer, ainsi qu'à l'aire de charpenterie, située au 11720, 25e Avenue, à Saint-Georges, pour la compétition en charpenterie-menuiserie.

Sous la présidence d'honneur de Simon Leblanc, l'événement a permis aux élèves des différents programmes du CFP Pozer de démontrer l'étendue de leur savoir-faire à travers diverses épreuves liées à leur domaine d'études.

Dans le cadre de ce concours, huit disciplines étaient présentées : coiffure, esthétique et épilation, préposé aux bénéficiaires (APED), infirmiers et infirmières auxiliaires, vente conseil, secrétariat, comptabilité et charpenterie-menuiserie.

Simon Leblanc s'est adressé aux participants ayant pris part à cette journée d'épreuves en soulignant entre autres l'importance d'avoir été l'invité d'honneur de cette deuxième édition, lui qui est Canadien, Québécois, mais avant tout Beauceron.

« Vous avez été confrontés à une compétition stressante. Chacun d'entre vous avez su mettre les efforts, la volonté, mais surtout, la persévérance, dans le but d'offrir le meilleur de vous-même. Je vous dis à tous et chacun : "Gardez la tête haute, allez au bout de votre plein potentiel et faites-vous confiance" », a-t-il mentionné.

Expérience enrichissante, le concours a permis aux élèves de démontrer non seulement leur excellence, mais aussi de rayonner dans la communauté.

Lors de la remise des médailles, mentionnons que les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, étaient présents afin notamment de remettre les prix des disciplines Secrétariat Infirmiers et infirmières auxiliaires (SASI groupe intermédiaire) et Infirmiers et infirmières auxiliaires (SASI groupe finissant).

Gagnants 2020

Coiffure



Or : Frédérike Pouliot-Bédard

Argent : Rosalie Beaudoin-Maguire

Bronze : Ophélie Paridaens

Esthétique et épilation (maquillage)



Or : Yannicka Bolduc

Argent : Noémie Rodrigue

Bronze : Mélissa Couture



Esthétique et épilation (pose d'ongles)



Or : Julie-Pier Lapointe

Argent : Britany Bourgault

Bronze : France Goudreau

Préposé aux bénéficiaires (APED)

Or : Fanny Dupuis-Bizier

Argent : Mélanie Pouliot

​Bronze : Keven Létourneau



Infirmiers et infirmières auxiliaires (SASI groupe intermédiaire)



Or : Karianne Allison

Argent : Nadia Thompson

​Bronze : Amélie Asselin



Infirmiers et infirmières auxiliaires (SASI groupe finissant)



Or : Marie-Line Asselin

Argent : Cynthia Lachance

​Bronze : Tanya Dubé-Groleau

Vente conseil



Or : William Poulin

Argent : Laurie Guay

​Bronze : Charles-Étienne Boucher



Secrétariat



Or : Marie-Anne Tremblay, Emmanuel Marchetti, Sabrina Pomerleau et Mireille Mercier

Argent : Anna-Isabel Morin, Marie-Ange Duval, Marie-France Chabot et Nikki Laurence-Patersen

​Bronze : Kim Boucher, Claudie Nadeau, Séléna Vachon et Joanne Audet

Comptabilité



Or : Victoria Bisson, Anjolie Thompson-Rancourt, Isabelle Gaumond et Patricia Fortier

Argent : Pier-Anne Guay, Cindy Boutin, Sara-Kim Mercier et Nadia Champagne

​Bronze : Gino Boisvert, Stéphanie Bell, Mélanie Landry, Nadia Gilbert et Catherine Guay



Charpenterie-menuiserie

Or : Andy Carrier

Argent : Maverick Poirier

​Bronze : Jean-François Veilleux



Lors de cette soirée, un chèque-cadeau d'une valeur de 500 $ de chez Joe Bicycles a également été remis parmi tous les médaillés. Le prix a été décerné à Fanny Dupuis-Bizier.