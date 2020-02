Le Brunch de l'Espoir récolte 16 000 $

Le Groupe Espérance et Cancer tenait pour une 23e année son Brunch de l’Espoir qui est son activité majeure de financement, dimanche dernier à l’École des Deux-Rives de Saint-Georges.

Ce sont plus de 800 déjeuners qui ont été servis ce qui est un peu moins que l’année dernière qui avait attiré près de 1000 personnes. L’équipe de 63 bénévoles ont prêté main-forte pour préparer et servir le repas. L’évènement a permis de récolter 16 000 $ qui serviront à défrayer les coûts des nombreux services mis à la disponibilité de la clientèle atteinte de cancer et leurs proches.

Soulignons également l’implication de M. André Chrétien et de ses acolytes à l’animation musicale et de Mme Émilie Bourque au coin des enfants. Les personnages de Disney ont été bien populaires cette année. Ceux-ci offraient entre autres : maquillage, tatous, dessins, coloriage, ainsi que des surprises pour les petits.

L’organisme a annoncé une prochaine édition en février 2021.

