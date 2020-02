Un 23e brunch réussi pour le Groupe Espérance et Cancer

Voir la galerie de photos

Pour une 23e année, la population a eu le plaisir de venir savourer un excellent brunch au profit du Groupe Espérance et Cancer. À 10 h ce matin, il y avait déjà 700 déjeuners qui avaient été servis.

La directrice de l’organisme, Lyse Perron explique que l’année dernière, ils avaient eu à préparer 1 000 déjeuners et qu’elle assure qu’il devrait en être de même pour encore cette fois. Ce sont 75 bénévoles dédiés seulement au brunch qui offrent un très bon service et surtout des sourires aux participants.

La salle était animée par le chanteur Lévis Mathieu, deux chanteuses et plus tôt le matin par un accordéoniste. Les enfants avaient un coin juste pour eux où de jeunes bénévoles s’occupaient de leur faire faire du bricolage et du maquillage. Comme nouveautés, les petits pouvaient se gâter avec du pop-corn, tandis que les plus grands avaient le service de réchaud aux tables pour leur café.

Mme Perron indique que les gens avaient encore l’air d’apprécier ce déjeuner qui attire chaque année petits et grands.

« Chaque année, des gens c’est comme un rendez-vous. D’année en année, ils reviennent et savent que c’est une belle assiette de qualité. C’est un beau moment passé en famille, une belle excuse dans le fond pour sortir en février. »

Le montant total récolté sera compilé et sera annoncé dans les prochains jours. Rappelons que cette activité est la principale source de financement du Groupe Espérance et Cancer.

