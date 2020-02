Le Camp Répit pour tous les enfants de Chaudière-Appalaches

Le Club Parentaide/Village Aventuria de Saint-Jules proposera à nouveau le Camp Répit. Cette année, les enfants de toute la région de Chaudière-Appalaches pourront s’y inscrire.

Le programme Camp Répit a été conçu afin d’offrir un répit aux parents et aux enfants âgés entre 6 et 12 ans vivant différentes problématiques. L’objectif premier est d’offrir aux parents la chance de bénéficier d’un temps de repos, tandis que leurs enfants sont accompagnés par une équipe d’animateurs compétents et expérimentés.

L’année dernière, les résultats et le bilan ont démontré que le retour de ce programme communautaire était à la fois réaliste, nécessaire et grandement attendu.

Soufflez-moi… du bonheur, nom du projet pilote réalisé en 2019, a offert dix camps thématiques. Chaque camp a accueilli en moyenne neuf jeunes. Près de 70 % des participants étaient des garçons et provenaient de la région Beauce-Etchemins. De plus, le taux de satisfaction global des parents ayant bénéficié du Camp Répit en 2019 est de 98 %. Les enfants ont eux aussi été sondés et leur taux de satisfaction dépasse les 95 %.

« Les parents ont apprécié le contact avec [l’animatrice] pour le suivi de la médication, ainsi que la visite des lieux. Ils ont senti que leurs enfants seraient bien encadrés et en sécurité. »

Intervenante du CISSS de Chaudière-Appalaches

Information et inscription

Afin de pouvoir participer au Camp Répit, les enfants doivent être référés par un intervenant du CISSS de Chaudière-Appalaches ou d’une des Maisons de la famille.