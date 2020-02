Soutenir la cause de la réussite scolaire en dansant le rock

La population est invitée à danser le rock pour financer la réussite scolaire, dans le cadre d'une soirée dansante qui aura lieu le vendredi 27 mars prochain au Cabaret des amants de Saint-Georges.

L'événement se déroulera pour une deuxième année consécutive au profit de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire. Le groupe beauceron Starfish sera de passage à cette occasion, afin d'animer musicalement la soirée dès 20 h. Les membres du groupe en profiteront pour interpréter des classiques pop rock des années 80 à aujourd'hui.

La première édition de l’événement, qui a eu lieu en mars 2019, avait été un franc succès et avait permis de récolter plus de 5 000 $ pour la cause.

La présidente de la Fondation, Marie-Claude Bélanger, estime que les convives feront une pierre deux coups en assistant à cet important événement de financement : « En plus d’avoir la satisfaction de soutenir une cause des plus nobles dans le secteur de la jeunesse, les participants auront l’occasion de revivre de grands classiques rock lors d’une soirée qui promet d’être festive. C’est à ne pas manquer le vendredi 27 mars! ».

Une fois de plus cette année, la Fondation a concocté une soirée qui promet d’être « le party de l’année », aux dires des organisateurs. C’est une belle occasion pour les Beaucerons de se réunir entre amis dans cette salle qui offre un contact intime avec les artistes.

La Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire a vue le jour en 2014, à l’initiative de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Elle vise à recueillir des fonds pour aider des élèves de la commission scolaire qui manquent de ressources, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études avec succès en formation professionnelle ou à l’éducation des adultes.

Pour réserver vos billets ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Kathleen Paquet en téléphonant au 418 228-5541, poste 26200, ou encore par courriel à [email protected]