Le cadet Guillaume Fournier a marché 61 km en Californie

Du 4 au 22 février dernier, le cadet adjudant-chef Guillaume Fournier du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie a fait partie de l’expédition internationale des cadets de l’armée. Cela consistait à parcourir en randonnée la Santa Catalina Trail, longue de 61 km, située en Californie.

Un total de 18 jeunes de 16 à 18 ans ont été choisis à travers le Canada pour participer à cette aventure. Guillaume faisait partie des quatre candidats québécois. Ils ont été sélectionnés pour leur implication dans leur unité de cadet et l’excellence de leur dossier. En plus de leur randonnée, ils ont expérimenté le kayak de mer et ont fait des visites culturelles à Los Angeles et Vancouver.