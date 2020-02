Une autre Beauceronne pour représenter le Québec à un concours de personnalité

La Beauce semble être une bonne pépinière pour les concours canadiens de personnalité puisqu'une native de Saint-Gédéon représentera le Québec lors de l'événement Miss Canada Globe 2020 qui aura lieu en août prochain à Toronto.

En effet, Tricia Lapointe, 25 ans, a été sélectionnée après avoir passé deux entrevues téléphoniques avec les organisateurs de l'événement. Elle tentera de suivre les traces de sa compatriote de Saint-Prosper, Maya Caron, qui a représenté le Canada à la finale internationale du concours Teen Universe dont le gala s'est tenu à Panama City en janvier dernier.

Elle sera aussi dans la Ville-Reine en même temps qu'Alycia Blais, une jeune fille de 14 ans, élève à la Polyvalente de Saint-Georges, qui, de son côté, tentera sa chance au niveau de Miss Teen Canada Globe.

La jeune femme est une greffée de rein depuis mai dernier, laquelle opération a mis fin à presque six années de traitement de dyalise.

« C'est la première fois que je me lance dans une telle aventure. Je ne suis jamais sortie de ma zone de confort et il faut dire que mes problèmes de santé depuis mon tout jeune âge ne m'ont pas permis de vivre de belles expériences. Maintenant que je vais mieux, je me suis dit qu'à 25 ans, il était temps d'oser un peu », de dire celle qui avoue ne pas tellement aimer l'école qu'elle a d'ailleurs laissé après avoir complété son secondaire à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Maya Caron l'a également inspiré à se lancer là-dedans et elle a répondu à l'appel de recrutement de celle-ci qui est devenue son mentor.

Tricia Lapointe doit aussi trouver une foule de commanditaires afin de couvrir les frais de participation au concours comme l'inscription, le transport ainsi que les robes et accessoires de mode nécessaires à la participation. Là-dessus, sa mère, qui est une commerçante de fleurs, l'appuie à 100% dans sa démarche, comme plusieurs membres de sa famille aussi.

Et comme l'exige le concours, elle a choisi d'appuyer la cause de la Mission du Dr Pierre Marsolais qui vise à soutenir les familles de donneurs d'organes et de tissus dans l'ensemble du processus de don et à appuyer la recherche dans le domaine.