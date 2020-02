Les écoles, championnes de la collecte des piles

Depuis novembre dernier, près de 20 tonnes de piles ont été amassées par des établissements scolaires à travers le Québec à l’occasion du concours annuel de recyclage de piles organisé par Environnement Jeunesse et Appel à Recycler.

C'est d'ailleurs une école de la région de Chaudière-Appalaches qui est présentement à la tête de cette course qui est à mi-parcours. En effet, en première place pour une deuxième année consécutive, l’École St. Patrick Elementary School de Thetford Mines a collecté 3100 kg de piles. En Beauce, la Polyvalente Saint-François de Beauceville est inscrite à cet événement.



Alors que le Québec se situe en pleine crise du recyclage, il semble y avoir un vent d’espoir pour le secteur du recyclage de piles. Effectivement, Appel à Recycler annonçait récemment que le Québec détenait, pour une troisième année consécutive, le titre de champion du Canada en collectant plus 1,2 million de kg de piles.



Le secteur de l’éducation est indéniablement responsable d’une grande part de cette victoire vu sa participation annuelle au concours de recyclage de piles. Pour cette édition, plus de 250 établissements de niveau primaire, secondaire et collégial sont impliqués, rejoignant 264 500 jeunes en plus du personnel.



En plus des bourses remises aux écoles ayant amassé le plus grand nombre de piles, cinq prix de participation d’une valeur de 150$ sont tirés tout au long de l’année. Ces bourses permettent de financer des initiatives écoresponsables.

L’annonce publique des établissements gagnants sera faite dans la semaine du 18 mai. Depuis la création de ce concours de recyclage, 100 tonnes de piles ont été amassées.

Appel à Recycler Canada, Inc. est un organisme sans but lucratif de gestion responsable qui s’est engagé à récupérer, à transporter et à recycler les piles et les batteries domestiques de façon sécuritaire, dans tout le Canada.



Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu.