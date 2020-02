Le Fonds Éco IGA initie les citoyens à la réduction des plastiques à usage unique

Le Fonds Éco IGA revient pour une deuxième année consécutive avec sa tournée de distribution d’articles écoresponsables, qui a pour objectif d’initier les citoyens à la réduction des plastiques uniques. Plus de 200 IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick accueilleront la tournée du 14 mai au 23 août prochain, et parmi ceux-ci, on retrouve plusieurs établissements situés en Beauce.



Les IGA Rodrigue et filles, IGA extra et IGA Familles Rodrigue et Groleau de Saint-Georges, de même que le IGA extra Boucherie Veilleux inc. de Sainte-Marie font entre autres partie des épiceries participantes. Découvrez ici la liste complète des magasins offrant une distribution.



Dans le cadre de ce programme emblématique, le Fonds Éco IGA permet aux citoyens de réduire leur impact sur l'environnement, grâce à des distributions d'articles écologiques à prix modique au Québec et au Nouveau-Brunswick, et ce, depuis 12 ans. Après avoir distribué plusieurs milliers de barils de récupération d’eau de pluie et de composteurs, l'organisme offrira donc une fois de plus, cette année, la trousse de démarrage de réduction des déchets plastique qui a vu le jour l'an passé.



Plus qu’une simple distribution



L’ensemble des distributions sont précédées d’une conférence d’initiation d’une quinzaine de minutes afin d’expliquer concrètement aux citoyens l’impact du plastique sur l’environnement et les êtres vivants, incluant l’être humain. Les agents de sensibilisation du Fonds Éco IGA proposeront par la suite des pistes d’actions simples et concrètes que les citoyens pourront facilement mettre en œuvre et transmettre à leur entourage.



Saviez-vous qu’au Québec environ 1,5 milliard de verres à café jetables sont utilisés chaque année? L’intérieur de ces verres est recouvert d’une couche de polyéthylène qui rend son recyclage très difficile. Plus encore, les objets multicouches ne sont pas recyclables au Québec.



Des outils concrets pour réduire son utilisation de plastique à usage unique



Grâce à la trousse de réduction des déchets plastiques qui sera offerte aux citoyens, le Fonds Éco IGA permet à ceux-ci de faire un premier pas vers une vie avec moins de plastique.



« Reconduire cette opération d’envergure avec le Fonds Éco IGA est une immense fierté. Ici on agit concrètement à la réduction du plastique en parlant directement aux citoyens. Par le financement de ce programme innovant, les marchands IGA s’inscrivent à nouveau comme des acteurs importants en matière d’implication environnementale », a déclaré Pierre Lussier, directeur général du Jour de la Terre Canada.



Inscrivez-vous, c’est gagnant!



Afin d’assister à une conférence d’initiation et d’obtenir une trousse de réduction des déchets plastiques, les citoyens doivent s’inscrire sur le site Internet du Jour de la Terre Canada. Les inscriptions débuteront le 26 février 2020 et se termineront 10 jours avant chaque date de distribution. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et contactés par courriel.